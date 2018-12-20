新北元旦升旗hen健康！送3千條運動毛巾 元旦女孩帶跳操

2018-12-20 19:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市2019年元旦升旗典禮在板橋市民廣場舉行，延續近年的運動風，現場將發送3000條限量「牽起我們的好日子」運動毛巾，健身教練還會帶領市民一起大跳毛巾操，現場也結合在地農夫、漁民，打造農產、漁獲市集，展售新北市各區的有機農作及海味，讓民眾參加升旗還可一次買足新北尚青好味道。

民政局長江俊霆說，升旗當天於上午8點30分開始發限量運動毛巾，由健身教練及元旦女孩帶領民眾活動筋骨，用活力迎接新的一年，還有雙溪「森巴阿嬤舞團」、八里「中東蛇腰舞團」等在地長青團體、新北市警察局樂隊等，帶來熱情動感舞蹈及樂曲演奏，預計在9點30分由《春夏春冬》、《車站》的名詞曲創作人林垂立領唱國歌後升旗。

民政局這次發送的運動毛巾採藍底白字設計，以「牽起我們的好日子」8字傳遞對新年的期許與祝福，文青風的娟秀字跡由新北市全國書法比賽青春組第二名得主、中山國中9年級的林佳圻以行書字體書寫，林佳圻今天也在記者會上揮毫，再現「好日子｣。

元旦農產、漁獲市集包括有機蔬菜、蜂蜜、茶葉、魚產品罐頭、乾香菇、貢寮鲍等，江俊霆說，民眾不但可以吃到健康、也可以認識更多新北的優質濃漁產品，無論是自用或是送禮，都相當有面子；他也提醒，每年元旦升旗活動紀念品總是秒殺，參加升旗的民眾要儘早排隊領取。

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