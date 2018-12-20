彰化縣「地王」不變！公告現值每坪53萬2232元

2018-12-20 18:10

〔記者林良哲／彰化報導〕針對彰化縣108年度公告土地現值調整，地價及標準地價評議委員會評議通過微漲0.89%，而全縣八區的地王仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段蟬聯，公告土地現值每坪53萬2232元，在7年來每坪只增加3300元。

彰化縣地價及標準地價評議委員會評議昨天通過，全縣明年公告現值微漲0.89%，但因此調幅不會做為課徵地價稅的依據，對於民眾繳納稅金不會產生影響。

彰化縣地政處表示，去年因地籍圖重測、新登錄土地增加了137公頃，而全縣總計7416地價區段中，未調整有4978個區段（佔全數67.13%），上漲者有2400個區段（佔全數32.36%），下跌則有38個區段（佔全數0.51%）。

至於彰化縣八區的「地王」地價區段位置及價格全都沒變，目前全縣地王地價區段仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側地段蟬聯，公告土地現值每平方公尺16.1萬元（每坪53萬2232元），員林市最高每平方公尺為14.4萬元、鹿港鎮9.9萬元、和美鎮8.77萬元、北斗鎮8.75萬元、溪湖鎮7.8萬元、二林鎮7.73萬元、田中鎮6.4萬元。

雖然不少區段的公告現值有所調升，但公告土地現值為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣、贈與等情況，不會因現值調整而增加稅金負擔。民眾如需查詢108年公告土地現值，請於108年1月1 日依法公告後，至縣府地政處網站首頁－線上查詢之「公告土現值及公告地價」查詢。

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