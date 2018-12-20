不必再吃粉筆灰了！ 水上國中環保優質教室啟用

2018-12-20 20:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一般學校傳統教室使用黑板和粉筆，但容易產生粉塵損害肺部健康，嘉義縣水上國中募款經費改善教室設備，將所有傳統黑板改為「磁吸式環保水擦黑板」，以環保材質取代石灰粉筆，保護師生健康，今天新設備啟用，來賓們體驗後都覺得「好健康、不會吃到粉筆灰」。

水上國中校長洪文祥說，近年來改善學校教室設備，全面更換省電及更亮的燈管提高教室照明；由於學校鄰近水上機場和水上火車站，常有噪音需閉窗，因此對外募款裝設冷氣機，不會因關窗造成悶熱。

洪文祥說，教室還有不少傳統黑板，粉筆書寫、擦拭時會產生粉塵，影響師生健康，因此對外募得50萬元改善，目前全數教室都改成磁吸式環保水擦黑板，用環保材質粉筆寫完，再用濕布擦拭，不會產生粉塵。

今天水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人參與新教室啟用，試用新設備都覺得很特別，老師們說，以前冬天上課因乾冷，皮膚乾燥，用粉筆常會造成皮膚龜裂受傷，現在終於不用擔心。

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