小鎮魅力紅到國外 台灣晉身2019世界19大熱門旅遊目的地

2018-12-20 20:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣榮登世界19大熱門旅遊目的地，旅客造訪意願翻倍。旅宿平台Airbnb今天公布2019年最受歡迎的19大熱門旅遊目的地，台灣以超過一倍的成長速度躍升為國內外旅客珍藏的「心願旅遊目的地」之一，大溪、玉井等特色小鎮及台東成為最大亮點。

Airbnb公布的「2019年19大熱門旅遊目的地」名單，統計Airbnb全球各地區的訂房量、搜尋熱度以及被使用者收藏進「旅遊心願單」的次數，並透過近2年交叉分析，發現「旅遊心願單」統計次數中，台灣以超過100％以上的高成長率成功躋身2019年全球熱門旅遊目的地之一，顯示全球越來越多的Airbnb使用者將台灣劃入未來旅行地點，台灣作為旅遊目的地的吸引力也越來越高。

Airbnb分析，以城市來說，台北依舊是台灣最熱門的旅遊首選，其中又以充滿活力的「城市脈動」、別具風味的「夜市文化」、和為人稱道的「人情味」最吸引旅客。值得注意的是，非傳統觀光熱點的特色小鎮在成長的幅度上也十分突出，Airbnb舉例，北部地區的桃園大溪，老街及茶廠在內的多樣歷史文化與美食景點受到眾多旅客喜愛，南部地區則以台南玉井透過結合馳名的芒果果園及周邊溫泉資源，在成長幅度上最令人感到驚艷，而台東則是東部地區最受歡迎的目的地，除了自然景觀，更有許多國外旅客前來探索當地的卑南原住民文化。

甫上任的Airbnb台灣、香港暨東南亞區總經理Mike Orgill說，十分開心能夠見到台灣躋身全球熱門旅遊目的地的行列，Airbnb一向十分看好台灣的觀光潛力，也希望透過今天發布的這份名單，能夠讓更多國際旅客看見台灣，協助持續推升台灣的旅遊成長動能。

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