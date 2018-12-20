吸台商返台投資 中科攜手國稅局成立稅務諮詢服務

2018-12-20 20:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部科學工業園區管理局與財政部中區國稅局豐原分局攜手舉辦「台商返台投資相關稅務法令更新與所得稅制優化」說明暨座談會，並攜手成立「台商返台稅務諮詢聯合服務」鼓勵台商善用台灣優勢回台升級轉型、加碼投資台灣。

中科管理局表示，由於廠商投資意願踴躍，此次的說明會，包括本國企業，美商、日商、僑外資跨國企業等逾40家，報名人數超過60名；透過專題演講、國際租稅議題優勢分析及本國稅務法令更新及所得稅制優化。

此外，中區國稅局與中科管理局再次攜手成立「台商返台稅務諮詢聯合服務」，針對台商返台投資建廠、企業稅務、外國人所得稅制等諮詢細節，將有專員提供客制化服務；另邀請安永、資誠、勤業眾信等聯合會計師事務所一起為台商返台稅務諮詢聯合服務見證，共襄盛舉。

中區國稅局局長蔡碧珍表示，政府為利企業留才攬才，提高國際競爭力，調降綜所稅及簡化稅制稅政，以符合國際趨勢。本次成立稅務諮詢聯合服務，讓台商返國投資更有家的感覺。

中科管理局局長陳銘煌表示，配合台商返國投資需求與發展方向，主動協助台商返國投資是政府當前課題，本次精進單一窗口，跨部會成立「台商返台稅務諮詢聯合服務」，可提供企業所需求之資訊，加快台商返國投資腳步，歡迎企業諮詢，一起拚經濟。

另中科管理局榮獲財政部中區國稅局評定為「107年度電子發票績優營業人」，獲頒財政部及中區國稅局2座獎，並由中區國稅局局長蔡碧珍頒獎座作為表揚。

陳銘煌受獎時表示，中科對於財政部推動發票電子化政策一直是傾力配合，感謝國稅局前來頒發獎座，榮獲這獎項，對中科有著莫大的鼓勵。

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