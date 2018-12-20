遭質疑防疫漏洞 國泰航空：豬排飯的豬肉不是來自疫區

2018-12-20 18:03

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣全面防堵非洲豬瘟，但立委蕭美琴今天質疑，國泰航空香港飛往台灣的班機上，竟唯一提供「豬排飯」，恐成為防疫漏洞。但國泰傍晚澄清，採用豬肉與豬肉製品均非源自疫區。

蕭美琴表示，有網友搭乘國泰從香港飛往台灣的航班，機上餐點只有豬排飯一種選擇，也未事先告知，旅客恐將疫區豬肉吃下肚，批評航空公司漏洞也太大。

國泰表示，國泰、港龍航空一向以乘客與機組人員的安全為首要考慮，非常重視食物安全，位於香港的航空膳食公司現正與供應商核實資料，初步證實，往來香港及台灣航線供應的飛機餐，所採用的豬肉與豬肉製品都不是源自受非洲豬瘟疫情影響的地區。

為確保食物安全與衛生，國泰強調，航空膳食嚴格遵守相關生產程序，並獲得ISO 9001品質管理系統認證、HACCP食品安全系統認證，以及食物及環境衛生署證照；世界各地供應商也須遵守營運所在地區的法例。

國泰強調，已向航膳公司與全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳並嚴格遵守食物安全指引。

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