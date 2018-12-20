30個創客實例 拆解動手做秘招

2018-12-20 20:49

〔記者何玉華／新北報導〕廢棄的課桌椅除了堆置倉庫，經過創意實作，搖身一變成為遊樂園最夯的旋轉木馬，還有家中常見的曬衣夾成為好玩的夾夾樂，新北市以實作、創意、整合及自學等理念，推動創客教育，從累積的創客能量中，精選出30件曾比賽、參展的作品集結成書，成為一本全方位收錄創客作品實錄及學習的指南，教育局指出，專書不僅提供學校老師當教材，也能引導親子一起動手做。

教育局今（20）日在新北市立圖書館總館辦理「自造力大爆發Σ30＝創客∞」新書發表會，市長朱立倫表示，每一場創客活動他幾乎都參加，「『Doer』 Is Young」鼓勵所有的學生勇於接受挑戰動手做，將解決問題成為生活態度，藉由新書的發表，希望持續吸引並培養更多創客，為新北駐入青春、年輕的活力，並有面對問題、解決問題的能力。

中和國中與屈尺國小合作，學生們發揮創意，以草泥馬為主視覺，將廢棄課桌椅、扭力馬達，使用電控模組操作，成為活潑的旋轉木馬，在創客月中吸引目光；還有積穗國小郭定亞的自動餵魚器、永和國中利用曬衣夾做出創意夾夾樂，明志國中將小時候常玩的彈珠，做出獨一無二的彈珠機器，都吸引現場民眾的目光。

「自造力大爆發Σ30＝創客∞」一書呈現Maker多元文化整合架構的成功發展模式，分為「科技創新、文化創生、生活創意、跨界創能」四大面向，忠實記錄學生作品發想與探究歷程，回溯「靈感哪裡來」、「找出問題在哪裡」、「大家一起動動腦」重要關鍵點，還有「製作前準備」、「工具與材料」以及「詳細步驟圖」，可以說是一本引導動手做的指南。

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