獨一無二！竹縣湖口老街23日耶誕龍報佳音

2018-12-20 17:53

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口老街為中西合併的一條老街，耶誕龍報佳音更是老街特有的活動！耶誕龍踩街預定23日下午4點自三元宮廣場登場，天主堂將展出創意耶誕燈，邀請民眾一起來感受不一樣的耶誕佳節；地方還推出融入在地客家特色設計LINE貼圖，宣傳老街文化。

新竹縣大窩口促進會志工謝惠婷表示，耶誕節是西方節日，龍是代表東方神聖與吉祥的文化，湖口鄉民俗技藝協會的龍隊將穿上耶誕服飾，與當地學校、社團和店家，透過「耶誕龍報佳音」踩街活動，將在地東西方宗教結合，傳遞福音，10年來已成為當地歲末年終的特色活動。

本週日（23日）下午3點半起，縣府文化局和大窩口促進會，邀請湖口的畫家、音樂家、香園教養院及店家等40間單位團體，參與老湖口天主堂文化館的耶誕燈展示，神父祈禱，感恩惜福餐會，6點耶誕點燈，並邀請民眾寫下許願卡。中國科技大學數位多媒體設計系、交大客家學院、小太陽幼兒園等師生，也協助天主堂週邊環境佈置。

早年，天主堂的義大利神父滿思謙，編輯「英客字典」方便外籍人士學習客家文化，大窩口促進會和「木酢達人」青年團隊攜手合作，引用英客字典，以當地天主堂、三元官、客家獅、戲院、特色店家為主角，設計LINE貼圖，宣傳老街文化。

貼圖特別用了許多時下年輕人用語，像是神父稱許人說「你按強喔！」、兩個石獅熱烈討論「愛食麼个？」、木酢年輕人學長輩口氣「唉喔哦～」、百年歲月餐廳阿婆遇人即問「食飽吂？」、三官大帝貼圖代表遇到專業人士時記得說「有神快拜」等。

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