流浪狗收容暴增 他質疑零安樂死缺配套

2018-12-20 20:23

〔記者蔡文居／台南報導〕收容流浪狗的安南區徐春水狗園這幾年收容的流浪狗暴增，目前高達近1600隻，光是20公斤裝的飼料，一天就需要24包，讓園方難以負荷。

徐春水說，政府在毫無配套措施下啟動「零安樂死」後，各民間收容單位幾乎已爆量超收，他的狗園就增加了約300隻。

市議員盧崑福表示，台南市在104年推動「零安樂死」，結果缺乏配套措施，很多都轉到私人收容所，造成流浪狗大增，像徐春水狗園因數量激增，常常因為飼料不足，只能一天餵食一頓，呼籲各界能踴躍捐輸，協助園區內的浪孩度過寒冬。另外。他也要求南市動保處能提出「零安樂死」的補救配套方案，不能再讓私人的收容所承受這爛攤子，進而造成流浪犬與社區的問題。

盧崑福說，他就接獲不少陳情案件，以安平舊聚落來說，區內有安平古堡、東興洋行、小砲台及德記洋行等古蹟，還有日式宿舍等歷史建築，是個遊客眾多的觀光區域，但常常有整群的流浪犬從附近的鹽水溪堤岸出來，不是盤據停車場，就是跑入社區，還會追騎腳踏車的遊客，導致遊客摔車，讓商家不勝其擾。

南市動保處則表示，南市因應零撲殺政策，於104年起提前推動一連串配套措施，如家犬3合1絕育計畫、加強寵物登記稽查、多元化認養計畫、流浪犬數量調查、公私協力執行流浪犬絕育暫置等工作，於當年度即達成零安樂死的目標，南市流浪犬數也從101年調查的9195頭，降至106年調查的2844頭。

動保處表示，對於轄內民間動物飼養場，該處也協助及輔導民間動物飼養場，除爭取土地合法化外，同時成立動物福利專戶，做為外界資金捐助的平台協助，並每年辦理轄內飼養場清查訪視與狂犬病疫苗注射工作等工作，除了協助民間動物飼養場也維護收容動物的福利。

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