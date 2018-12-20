明年新北有線電視費率 維持上限500元

2018-12-20 17:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有線廣播電視費率審議委員會今（20）日宣布，明（ 108）年10家有線電視業者每月每戶基本頻道收視費維持上限500元，4家採分組付費的跨區業者，基本組收費也維持99元至500元不等，另外可再加選收費50元至100元的A、B搭配套餐，新聞局新聞行政科科長賴素惠表示，若選擇包含基本組、A、B套餐全部，最高費用為700元。

另外，審議委員認為新北市幅員廣闊，族群多元，要求系統業者善盡公共事務責任，增設公共監測平台學校、道路的監測點達60處，並成立公用頻道活化運用委員會，以系統化的聯製方式，擴大學生、新住民、原住民等族群的參與。

賴素惠指出，今年4月結合境內系統業者建置全國第一個「公共監測平台」，在全市20處易積淹水地區，包括學校、馬路、以及部分河川，架設24小時的紅外線監視器，在防汛期與颱風季節，提供區長及校長即時掌握突發性災情以及時因應；這次審議委員會決議，監測點增設至60處，讓監測範圍更大，防災更有效率。

在有線電視費率部分，決議10家有線電視業者維持每月每戶收視費上限500元，另4家跨區業者依照提報NCC的分組費率方案審定，提供至少3種以上基本頻道收視組合。除了基本收視費從99元至500元不等，不同頻道組合收費從50元至100元不等，選購全部頻道的最高收費達700元。

委員會也決議，持續提供低收入戶裝機時免收1500元裝機費及500元的基本頻道收視費。

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