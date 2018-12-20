要學齡前女兒練習寫1 她交出這作業讓網友大讚天才

2018-12-20 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕1名媽媽在臉書上抱怨，家中有1名學齡前的女兒，在洗碗前拿出數字練習本，要她在7X7的格子中寫下48個阿拉伯數字1，不料發現她只寫下7個超長的1，照片曝光該名女童被網友大讚「超天才」。

該名媽媽在臉書社團「爆怨公社」指出，自己在吩咐女兒練習寫1後就去洗碗，但卻在洗碗過程中「聽到幾聲莫名其妙的『唰』『唰』聲」，接著女兒就跑來告訴自己「寫好了」，在看完練習本後感到相當無奈，因為女兒從每行第1個練習格落筆撇到最後1格，只寫了7個超長的1。

這位媽媽心中不禁想問「這是誰教妳的」，還提到自己發出「丹田爆炸」般的「馬景濤式怒吼」，要求女兒對此「給我去整篇擦掉重寫」。

網友們對此指出，女童的思考事件的角度相當有邏輯性，做事效率也相當高，也有網友留言指出「這小孩長大不得了喔」、「不懂媽媽為什麼生氣」、「這女兒很有前途，很可以的」、「再拿橡皮擦，橫著擦6次就可以囉」、「聰明伶俐反應快，將來不得了」。

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