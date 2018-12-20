房屋保值增值 台南市優良公寓大廈評選名單出爐

2018-12-20 19:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市近年來大樓華廈如雨後春筍般林立，市府工務局為了提升公寓大廈管理品質、鼓勵住戶積極參與公共事務，開辦優良公寓大廈評選活動，得獎的公寓大廈，也成了房價附加價值，等於是民眾購屋的「官版」參考指標。

2018優良公寓大廈評選揭曉，共有15幢公寓大廈勝出，並選出5幢公寓大廈分別頒發各項特色獎，今（20）日由工務局長蘇金安頒獎表揚。

工務局公布評選結果：小型新生組第1名知音悅大樓、第2名iLife大樓、第3名金華首席；小型青壯組第1名水樂集大樓、第2名中城一品、第3名瑜舍大樓。

大型新生組：第1名世界花園社區、第2名文海硯大樓、第3名太子winW會館B區；大型青壯組第1名世界帝標公寓大廈、第2名世紀之門大樓、第3名陽光公園公寓大廈。

長青組第1名天闕大樓、第2名崇明天廈大樓、第3名吉寶市大樓社區。另外，陽光公園公寓大廈獲得綠美化獎、崇明天廈大樓拿到友善環境獎、金華首席贏得最佳節能減碳獎、成大城社區拿下最佳管理維護獎、明水森林社區獲得最佳開發規劃獎。

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