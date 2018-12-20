今年台灣本島最後一道夕陽 日落時間5點24分

2018-12-20 17:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南跨年首部曲，北門井仔腳鹽田送夕陽將在12月31日下午4點登場，2018台灣本島最後一道夕陽日落時間在下午5點24分，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦鹽田音樂會、光雕秀，因井仔腳周邊交通管制，備有接駁車讓遊客搭乘，10分鐘一班車。

今年適逢井仔腳瓦盤鹽田200週年，2018井仔腳鹽田送夕陽以「200年之約．鹽定井仔腳」作為主軸，今天請來照顧鹽田一甲子的老鹽工凃丁信、雲管處處長徐振能以扁擔挑著大壽桃，與井仔腳鹽田吉祥物「狸醬」一起祝賀鹽田200歲生日快樂，號召遊客在2018最後一天下午到井仔腳鹽田歡送2018最後一道夕陽餘暉，一同迎接美好的2019到來。

準市長黃偉哲說，在鹽田賞夕陽送走今年最後一道彩霞餘暉真的很美，希望不只在歲末，天天都有遊客來看夕陽、來旅遊，發展北門觀光。

徐振能說，井仔腳鹽田送夕陽將邀請國立臺灣交響樂團表演，在悠揚樂音繚繞的氛圍中，欣賞鹽田美景，送走2018最後一道夕陽為2019祈福，幸福又浪漫。

當天還有「餘暉開Mic喇」活動，提供遊客有獎徵答，贈送井仔腳鹽田200歲限定好禮。12月31日和元月1日兩天，井仔腳興安宮及泰安宮限量2千張祈福許願卡供遊客索取，寫下2019新年新願望，祈求王爺幫您實現。

井仔腳送夕陽活動當天下午2點開始，將進行交通管制，遊客可至金稜宮、北門遊客中心、水晶教堂、台十七線與南十線交叉路口牌樓，搭乘接駁車進入井仔腳，回程在泰安宮停車場搭車。

北門商圈會員店家為慶祝鹽田200歲，也推出限定9折優惠活動，在12月22日至明年1月1日期間，遊客只要搜尋「雲嘉南，好好玩」或「愛活動i Party Go」臉書粉絲頁，秀出限定優惠臉書貼文畫面，即可享有9折消費優惠。經營井仔腳鹽田的皇尚文創和北門產業文化觀光發展協會則推出輕旅行遊程。

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