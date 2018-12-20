2019冬山鄉觀光月曆 12處美景躍然紙上

2018-12-20 17:35

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉公所從全鄉美景攝影大賽262件參賽作品中，選出12張照片，作為2019年冬山鄉觀光月曆每月份主照，地方自然美景及人文采風躍然紙上，將贈送1000份，明天起開放索取。

冬山鄉美景攝影大賽5月4日收件，11月2日截止，參賽者拍攝一年四季不同景致交件，鄉公所11月7日辦理評審，遴選12件當觀光月曆內頁照片，新月曆已完成印製，今天舉辦發表會。

冬山鄉長謝燦輝說，觀光月曆每幅攝影作品各具特色，1月洄瀾之心號，2月冬山河，3月炙熱晨曦茶園香，4月實踐綠行動，5月彩繪老街，6月宜蘭版的伯朗大道，7月割稻飯，8月心曠神怡，9月柚我冬山，10月迎親，11月鐵人三項比賽，12月彩繪壁畫。

洄瀾之心號作品以瓜棚造型的冬山火車站為主題，宜蘭版的伯朗大道是三奇村S形鄉間道路，6、7月間長出稻穗，站在高台鳥瞰，一望無際黃金稻海盡收眼底，被譽為宜蘭版的伯朗大道，已成為冬山鄉夏季著名地景。

冬山鄉觀光月曆印製2萬份，其中的1萬9000份送給鄉內住戶，其他1000份供各界索取，發放地點在鄉公所2樓的觀光產業發展所，一人限拿一份，索完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/