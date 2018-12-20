「有光電的埤塘就沒有雁鴨」 桃園市野鳥學會這樣呼籲…

2018-12-20 18:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園素有「千塘之鄉」美稱，已故知名導演齊柏林也盛讚桃園「滿地珍珠」，不過，桃園市政府推動埤塘設置光電板，成為「光電埤塘」，恐為生態帶來難以預測的危機，長期關注生態的桃園市野鳥學會就發現，有光電板鋪設的埤塘，就沒有雁鴨科鳥類棲息，引發「埤塘蓋了光電板，鳥要飛去哪？」的質疑，呼籲政府應謹慎選擇適合開發地點。

「有光電的埤塘，就沒有雁鴨科」，桃園市野鳥學會理事長吳豫州說，野鳥學會發現，埤塘鋪設光電板後，就沒發現雁鴨科鳥類棲息，鴨子要游泳卻沒有水，而且鴨子也跟飛機一樣，需要助跑才起飛，「蓋完光電埤塘牠們就沒有地方去了！」

吳豫州說，野鳥學會近期發起「守護桃園埤．野鳥調查大賞」，活動才剛開始2週，就已收到240份調查資料，也紀錄了93種野鳥，其中有參與者在一個埤塘裡發現超級迷鳥「白眼潛鴨」，牠在全台灣出現的次數屈指可數，相當不容易發現，「這也突顯大自然自己在為桃園埤塘的請命發聲」。

「謹慎選擇適合的開發地點！」吳豫州說，保育團體不是反對光電綠能，而是希望市府可以參考野鳥學會十多年來的埤塘調查紀錄，同時也希望透過活動的舉辦，讓更多民眾一起參與野鳥調查，因親近而了解埤塘。

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