廣設電池交換站 電動機車要拚騎上合歡山武嶺

2018-12-20 16:34

〔記者佟振國／南投報導〕為減少境內移動空氣污染源，南投縣埔里鎮公所與觀光業者，近幾年積極推廣低碳載具，也促成Gogoro電動機車在埔里新設電池交換站，設在公所旁的據點今正式啟用，總計全縣現有12座，業者計劃再與中油直營站合作廣設交換站，未來仁愛鄉也有據點，翻山越嶺騎上合歡山將不再是夢想。

埔里鎮近幾年空污問題嚴重，公所也成立鄉鎮級的空污防制委員會，積極減少境內空污，除了取締露天焚燒，在地觀光業者也設法導入低碳載具。

鎮公所與Gogoro電動機車合作在公所旁新設電池交換站，今天正式啟用，設置24個電池充電孔，服務在地車友，也讓外地車友可以透過電池交換站至埔里周邊地區活動，不必擔心無處可換電池，解決續航問題。

Gogoro營運副總陳美真表示，南投縣原有10座電池交換站，分布在南投、草屯、國姓、名間、竹山、集集、水里等地，埔里除了公所，也在中正路全聯超市設點，總計縣內有12座電池交換站，未來也計劃與中油直營加油站合作，在各鄉鎮市廣設據點，包括仁愛鄉，例如霧社、清境等地，Gogoro翻山越嶺騎上合歡山也行。

電池交換站甫啟用就用Gogoro車主來體驗，家住台中但在埔里工作的游姓車主表示，以前埔里沒有電池交換站，得開車回台中換電池，再帶回埔里，不方便也不環保，現在有了電池交換站，會更有意願騎電動機車代步。

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