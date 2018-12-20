眼睛業障重？這條路快車道限速30 慢車道40 …

2018-12-20 19:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕令人霧煞煞！彰化縣線西鄉中華路的慢車道限速40公里，雙向4缐道的快車道速限30公里，讓用路人大喊，這是腦筋急轉彎？還是眼睛業障重？

彰化縣議員賴清美說，她接獲民眾陳情，剛開始還覺得不太可能，因為中華路是線西鄉最大條的馬路，怎麼會快車道限速30公里，這是要怎麼開車？結果親自開車走一趟，真的是快車道限速30公里，慢車道限速40公里，慢車道限速竟然都比快車道來得「快」，真是令人傻眼。

「施工路段降速」 近日完工就會恢復

縣府工務處長林漢斌解釋，這是因為進行交通號誌、交通標線與路燈的共桿工程與植栽計畫，因此，在施工路段才會降低行車速度，提醒用路人能夠注意安全，近期就會移除，恢復快車道原有限速。

工務處設施維護科長林慶濠說，這是列入前瞻建設的幸福共桿設施，施工範圍是中華路與台17線交叉路口到中華路與台61線路口，全長2.1公里，7月開工，目前正在辦理變更設計，預計明年1月間就可完工，工程進度已達98％，就剩最後階段，近期就會要求廠商移除工區施工限速30公里的牌面，恢復原有快車道限速50公里的交通標誌。

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