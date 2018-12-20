捷運環狀線估2019年通車 新店到新莊省20分鐘

2018-12-20 16:49

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長朱立倫今天下午前往捷運環狀線大坪林站、中和站、十四張站視察施工進度及列車轉運情形，他說，捷運環狀線第一階段行經新北市新店、中和、板橋及新莊4個主要人口密集行政區，並串連了7條捷運路線，預計2019年可通車營運，由大坪林站至4個主要轉乘站可節省8至20分鐘。

新北市捷運局副局長李政安指出，三環三線當中，環狀線第一階段即將完工，以及淡海輕軌綠山線已完成履勘，待交通部核定後即可通車營運，屆時新北市境內捷運路線總長度達83.4公里，共66座車站。

朱立倫說，環狀線第一期工程即將完工，進行初勘、履勘後，就能正式營運，所有捷運族可以大幅縮減通車時間，過去新莊站、機場捷運站都是輻射狀，透過環狀能夠連接捷運，並帶動周邊發展；而即將通車的淡海輕軌，將提供民眾免費試乘1個月。

捷運局補充，環狀線第二階段綜合規劃報告持續與爭取中央核定，另外，汐止民生線也將於完成第二期路線的環境影響評估後再送審綜合規劃報告爭取中央核定，三環三線目前進度達57％，待完成後路線總長209.81公里，新北市捷運路線長度可達144.5公里，126座車站。

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