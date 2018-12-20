讓歷史「跳」出來！洪淑玲獲台中表演藝術年度「金藝獎」

2018-12-20 19:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市表演藝術最高榮譽「金藝獎」今日揭曉，由致力創作台灣歷史舞劇的台灣青年舞團團長洪淑玲獲獎，獲得40萬元獎金及獎座肯定，洪淑玲說，會繼續把台灣歷史「跳」出來，讓年輕學子更認識在地。

「金藝獎」由台中市文化局主辦，每年遴選一次，表彰致力於保存、傳承、發展及創新台中市表演藝術者，設籍於中華民國的個人或立案團體都可參加，獲獎者可獲獎金40萬元及獎座，第1屆至第6屆已頒贈10組得獎者。

今年第7屆金藝獎有來自戲劇、音樂、舞蹈和傳統戲曲等表演藝術領域的個人及團隊計10組參選，經來自表演藝術領域的專家、學者擔任的金藝獎遴選委員多方討論，最後選出1名得獎者。

今日文化局公布獲獎者，由青年高中舞蹈科主任及台灣青年舞團團長洪淑玲獲殊榮。

洪淑玲說，投入舞蹈教育30多年，除了對舞蹈熱愛之外，覺得身為教師責任重大，尤其希望學生能在學習舞蹈之餘，更體會到跳的是什麼，捨西方經典舞作從新出發，致力原創台灣歷史舞劇。

洪淑玲從2006年起與文史學者、業界藝術家合作，從台灣本土出發，建構了多部在地原創歷史舞劇，含括原住民文化、客家文化與漢人文化。

更著手以大台中相關歷史出發創作， 2008「平埔詩歌─大肚王朝」，2014 「墾台之歌─客家張達京」和 2017 的「大里杙之歌-藍興堡傳奇」，都是以台中區域歷史族群故事去深耕創作的作品。

文化局指出，洪淑玲用舞蹈說歷史，激勵學校藝術教育朝向文化深度的內涵發展，對舞蹈教育與表演藝術有了革命性的創舉，並對本土文化歷史之保存、傳承、發展及演繹創新，有卓越貢獻，獲得肯定。

洪淑玲說，未來會致力創作讓台灣歷史「跳」出來，盼讓年輕學生藉以認識台灣歷史、文化與美學的價值。

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