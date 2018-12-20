這家湯圓一年只賣3天 純糯米手工製

2018-12-20 16:16

［記者黃淑莉／雲林報導］22日是冬至，傳統習俗要拜湯圓、吃湯圓，雲林大埤鄉豐田村成功廟志工每年冬至前動手搓湯圓，純糯米、不添加防腐劑，還未開賣就吸引許多民眾預購。

這幾天豐田村活動中心聚集數十位7、80歲志工，大家分工泡米、磨米漿、搓湯圓，成功廟志工林英桃表示，成功廟是豐田村信仰中心，10多年前廟重建時有許多香客來進香，廟方都會煮湯圓招待大家，因為是純糯米手工搓，口感Q又有米香，深獲好評，甚至有人想買回家煮。

成功廟其他志工說，有鑑許多人因工作忙碌，冬至都買現成湯圓，加上成功廟沒有經費，大家討論後，在冬至時搓湯圓賣，所得全數捐給廟方當經費，剛開始只有村內及鄰近村民購買，「呷好道相報」現每年冬至前就有人打電話預購。

志工表示，現在每年約做1000多台斤糯米，因為是冬至應景食物，且又不添加防腐劑，所以要集中在冬至前3天內製作，村內「老班」志工總動員幫忙。

成功廟湯圓搓好的一台斤70元、沒搓的一台斤60元，訂購電話05-5910385。

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