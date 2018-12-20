清水國小危樓拆除重建 百年校園風華再現

2018-12-20 19:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水國小創校122年，育英樓教室是學校教學重要場所，但經耐震能力評估後，屬耐震係數不足建築物。為加強校園安全，台中市政府和教育部共同籌編1億6千萬元進行重建工程，今日身為清水國小校友的立法院副院長蔡其昌與副市長林依瑩主持動土典禮，預計2021年10月完工。

清水國小今日舉行老舊校舍整建工程動土典禮，由台中市政府副市長林依瑩及傑出校友蔡其昌、市議員楊典忠及全校師生一起為營造優質的教育環境見證與祈福。經蔡其昌2年多來爭取之下，終於在今日動工，總經費1.6億元，由中央補助約1.3億元、市府約0.3億元，盼給老師與學生一個安全舒適的教育環境。

2016年10月蔡其昌邀集教育部至清水國小勘查老舊校舍安全問題，發現部分校舍鋼筋裸露，混凝土剝落，檢測報告指出，學校需報拆35間教室，經費高達一億六千萬元。蔡其昌說，每次回母校都有不一樣的感動，清水國小歷史悠久，孕育許多優秀人才，能夠與校友、地方士紳民代替母校爭取育英樓拆除，新建「尚美樓」，便是身為校友對母校最好的回饋。

清水國小為全台第一所古蹟學校，結合古蹟教育與學校教育，作育無數英才，也是校友及社區民眾共同記憶。但隨著歲月逐年褪去光華，育英樓教室經耐震能力評估後，原有老舊校舍耐震係數不足。

清水國小校長黃美玲指出，日前清水國小獲頒台中市藝術貢獻學校，期盼工程全部完工後，能型塑一棟安全、符合教學需求又融入古蹟校園風情之教學場域，並提議新大樓命名為「尚美樓」。

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