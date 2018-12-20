74號快速道路下烏日匝道難迴轉 住戶要求拆安全島解決

2018-12-20 17:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕74號快速道路從彰化下到烏日匝道，因無左轉道可到環河路四段，因此很多車輛必須右轉到公園路口，再迴轉回烏日匝道才能直行到環河路四段，但因公園路口狹小，且號誌複雜，要等2個紅綠燈才能通行，致使回堵到快速道路，住戶們要求市府改善。

交通局表示，該路口車流量很大，而且常發生交通事故，很多車輛在此迴轉發生車禍，故被列為易肇事路口，因此該路口是禁止迴轉，交通局日前已會勘，在基於安全及有效紓解車輛，認為不宜開放迴轉，維持現狀，若要迴轉的車輛可往前行駛至烏日大橋下再迴轉，比較安全，對紓解車流量也會有幫助。

烏日湖日里長當選人楊來成表示，烏日環河路、公園路口每逢下班時間就會出現塞車，因為從彰化往烏日方向的74號快速道路，在下了烏日匝道後，有很多車輛要左轉走環河路四段，但因為沒有左轉車道，車輛只好改右轉走環河路三段與公園路口後再迴轉。

楊來成表示，因為環河路三段與公園路口狹小，只有兩線道，而且該路口交通號誌複雜，不但有大型車輛要迴轉，還有要左轉公園路的車輛，因此，車輛要通過，至少要等2個紅綠燈，在難以紓解的情況下，就會回堵到快速道路上。

楊來成建議，把路口的安全島拆掉，並且把紅綠燈往後移，如此車輛就可很快速地迴轉及通行，此為很簡單的建議，但他建議很多年，但市府都相應不理，希望市府能改善這個沈痾已久的問題，不要讓烏日及彰化人天天面臨塞車的困境。

交通局表示，該路口禁止迴轉，希望車輛要迴轉一定要行駛到烏日大橋下的迴轉道進行迴轉。

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