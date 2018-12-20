等了30多年 池上新興部落聚會所動土了

2018-12-20 16:56

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉新興部落因無自己的聚會所，幾十年來的部落豐年祭、文化傳承等活動苦無固定的場所，族人期待了30多年，終於在今天動土，池上鄉公所表示，國有財產署同意無償撥用土地，使國有荒地活化，完工後將是鄉內最大的原住民部落聚會所。

新興部落阿美族人約200人，是新興村人口數20%，部落會議主席林淑月表示，往年部落豐年祭舉辦場地就像流浪攤販一樣，在池上三號公園、牧野度假村、新興活動中心擇一辦理，沒有固定場所，青少年學習傳統舞蹈也是四處流浪找場地，族人總是期待有個固定聚會所。

鄉長張堯城表示，近年來積極為鄉內各部落爭取聚會所，在台東縣政府及原住民委員會支持下，今年度第一座福文聚會所已落成啟用，第二座大埔聚會所也在興建中，預計明年春天完工。

今天動土的新興部落聚會所，則是鄉公所主動向國有財產署協調，以無償撥用方式取的土地，再向原民會爭取設計監造費、興建工程費及部分由公所自籌，總工程經費約1340萬元，預計可明年豐年祭之前完工。

「30多年的等待，終於盼到這遲來的結果，部落族人會好好珍惜與利用。」新興部落頭目溫阿龍餐與動土儀式後，感動地表達想法；林淑月說，聚會所才動土，耆老們就已思考著找回以流失的部落圖騰，及如何以聚會所為據點，將文化、語言等永續傳承。

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