宜縣整治美福大排 議員批工程設計不佳

2018-12-20 16:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向水利署爭取1830萬元經費，整治美福大排中上游健身橋至進士橋段，盼解決附近居民淹水問題；但縣議員林錫明今至現地會勘，直指工程設計不佳，導致護岸旁的舊邊樑崩毀，掏空護岸地基，如遇大水有潰堤之虞；水利資源處回應，預計明年3月完工，會盡速移除舊有邊樑，做好渠底保護工程，讓民眾放心。

美福大排中上游共分為健身橋至進士橋段、進士橋至宜16段及宜16上游段，長度分別約為900、800及500公尺，3段的基礎整治工程，已於今年已全數完工。

但地方認為，健身橋至進士橋段、進士橋至宜16段的工程設計不佳，水底橫樑過高，造成水位降不下來，附近溝渠的水也無法排入，導致大排附近約200戶的居民飽受淹水之苦。

宜蘭縣政府水利資源處評估後，認為進士橋至宜16段不需降低水底橫樑，僅健身橋至進士橋段有需求，遂向水利署爭取約1830萬元經費，整治健身橋至進士橋段，預計降低渠底橫樑約60公分，增加大排容水量，除解決淹水問題，也能符合美福排水規劃報告的計畫渠底高度規定。

工程與9月動工，預計明年3月完成，不過，縣議員林錫明今到美福大排健身橋至進士橋段會勘，直批縣府工程設計不良，降低大排渠底橫樑後，導致位於護岸旁用以支撐橫樑的舊有邊樑，因沒有橫樑支撐而崩壞，渠水因此直接衝刷護岸基底，如遇大雨恐有潰堤之虞，縣府應予以改善。

水利資源處長陳春錦說，降低渠底讓舊邊樑少了橫樑支撐，才導致崩壞，舊的邊樑會要求工程單位盡速移除，並施作渠底保護工程，鞏固護岸地基，避免崩壞及地基遭沖刷的情況再發生，藉此讓民眾安心。

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