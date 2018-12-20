中國貿易商買玉山高粱酒 黃偉哲：好事一件

2018-12-20 15:38

〔記者楊金城／台南報導〕台灣菸酒隆田酒廠今天發表「玉山二鍋頭的故鄉」彩繪牆和玉山台灣高粱酒禮盒，中國貿易商劉東飛前來採購420萬元的玉山高粱酒，準台南市長黃偉哲說，玉山台灣高粱酒「反攻」賣到中國，很好啊，好事一件。

劉東飛這次來台到高雄採購5貨櫃的的鳳梨、向台灣菸酒採購1貨櫃（1280箱）玉山高粱酒，也將採購台南火龍果，他說，公司經銷台灣的產品已有十年，好東西大家都喜歡，如有適合的台灣產品，將持續引進中國銷售。

玉山高粱酒六年陳高是2018嘉義台灣燈會的紀念酒，1萬8千組銷售一空，玉山六年陳高今年又獲得世界烈酒大賽金牌獎，隆田酒廠特別改以精品酒推出，今天發表「黑標」玉山六年陳高和兩款藝術瓶裝的禮盒「花團錦簇」（六年陳高）、「紫曜富貴」（九年陳高），讓酒品進化為藝術收藏品，即日起到明年2月20日優惠價上市販售。

隆田酒廠也為彩繪牆壁畫「玉山二鍋頭的故鄉」揭幕，彩繪主題有官田菱田風光、水雉、葫蘆埤、酒甕大道，突顯製酒產業與地方特色的結合，廠長鍾國材說，彩繪牆為隆田觀光酒廠帶來另類新風貌，希望透過此地景藝術，成為遊客拍照打卡的熱門景點。

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