屏東停車變聰明！ 智慧停車控制中心今啟用

2018-12-20 15:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東路邊停車收費管理已經20年，為提升便捷路邊停車及收費服務效能，屏東縣政府爭取經濟部智慧城鄉計畫補助，投入5000萬元建置屏東智慧停車系統，縣長潘孟安今天（20日）宣布第一階段智慧停車控制中心正式啟用，開啟屏東智慧停車新紀元。

屏東縣長潘孟安表示，縣府從今年初開始盤整縣內所有路邊停車格及停車場停車位，透過垂直整合並利用現代化科技，不僅讓民眾停車更加便捷，也能由路口設置的「數位剩餘車位顯示器」，減少民眾尋找空車位的時間，降低車輛繞行造成的交通壅塞問題。

潘孟安指出，第一階段智慧停車控制中心完成建置，未來所有在路邊停車巡場管理師所開立的停車資料及道路上的異常狀況，皆即時以4G回傳中心，並完整呈現在智控中心之監控螢幕，透過大數據分析運用，讓縣府能確實掌握停車週轉率及使用特性，作為停車管理政策的依據。

至於智慧停車計畫第二階段將導入智慧地磁感應科技，預計明年6月前即可在屏東市市區道路及東港鎮光復路段全面鋪設，提供車輛偵測資訊，屆時未來民眾透過APP查詢，即可掌握欲前往的路段目前剩餘車位，如果該段已停滿，則可查詢鄰近是否有尚未停滿的路段或路外停車場，透過科技讓屏東智慧停車邁入新的里程碑。

交通旅遊處表示，縣府自今年起推動路邊收費業務委外作業，委由台灣國際公司執行，除維持以往民眾熟悉之4大超商繳費外，另提供更多元繳費管道，包含在屏東市林森路、信義路口設置的免下車收費站，民眾只要開車到免下車繳費車道進行繳費，就能享9折優惠。

此外，還可以利用智慧停車APP進行繳費，註冊會員就立即獲得100元停車金，透過線上繳費還能享有停車費85折的優惠，更有自動扣款與帳單提醒的功能。

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