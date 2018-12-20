元旦假期哪裡好玩 來台史博體驗穿梭時空4百年

2018-12-20 17:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕搶搭元旦連假人潮，國立台灣歷史博物館（簡稱台史博）推出利用科技與電影等多媒體體驗，帶大家穿越時空，一起認識台灣這片土地豐富的多元文化。

台史博將於12月29日至明（2019）年1月1日，每天提供免費名額，讓民眾體驗虛擬實境（VR）技術，帶領大家回到17世紀的台南，一窺4百年來府城地景的滄海桑田。

除了VR體驗之外，還有「台史博任意門」APP及「AR仙怪歷險記」，民眾可藉由有趣的科技互動，來台史博解謎與抓怪，當個小小探險家。

連假期間，舉辦兩部勵志溫馨的電影放映會。其中一部是今年金馬獎「最佳動畫長片」《幸福路上》，另一片則是金馬獎「最佳新演員」得獎作品《只有大海知道》，看看生活在蘭嶼的孩子們如何從文化中找回驕傲與勇氣。

台史博表示，館內也特別提供多款學習單，透過「小小探險家」自遊活動，讓大小朋友可以根據停留時間，自在的探索博物館各展區空間，也有紙骰繪本、小小天燈、限量胸章以及新春版印製作等手作活動。

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