係金ㄟ！星巴克、肯德基進駐北港明年營運

2018-12-20 15:25

［記者黃淑莉／雲林報導］看好雲林北港鎮商機，星巴克、肯德基進駐北港，硬體建築今天動工，預計明年底前營業，搭配北港信仰文化2棟建築外觀分別採雙手合十、教堂意象。

星巴克、肯德基北港店址位在大同路與華南路路口（台糖量販店對面），今天動土典禮由立委蘇治芬、北港鎮長張勝智及全威建設總監李昆霖、宏祥不動產董事長李淑貞等人共同動鏟。

李淑貞表示，除星巴克、肯德基，將來還有一個房屋建案，三案總計投資5億多元，星巴克、肯德基分別佔300多坪及160多坪，硬體工程約10個月，預計明年底前對外營業，每年帶來商機約有上億元。

張勝智指出，選舉時有心人士攻擊、抺黑說，星巴克、肯德基進駐北港是假消息，今天動工典禮證明「係金ㄟ！」雖然這是遲來的正義，但能看到大型連鎖企業進駐北港，帶動北港繁榮發展，他一樣很開心、欣慰。

蘇治芬說，很開心看到跨國企業進駐北港，未來結合周邊北港糖廠、朝天宮、北港牛墟，提供遊客、鄉親不同體驗，未來北港台19線道路商圈帶動北港發展指日可待。

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