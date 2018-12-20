花燈隧道、沙包耶誕樹 府城耶誕添風情

2018-12-20 16:11

［記者劉婉君／台南報導］耶誕節即將來臨，台南市除了有國立台灣文學館前等多處耶誕樹點亮府城夜晚，府城普濟殿集結歷年花燈營造而成的隧道，以及仁德區公所前的沙包耶誕樹，也為12月的台南市添加不同風情。

府城普濟殿與南勢街西羅殿已有10多年兄弟情誼，配合西羅殿建醮，擔任主普的普濟殿也舉辦「兩廟情誼、主普風華」的燈會回顧展，在海安路三段靠近花園夜市的會場，布置1條約200尺長的花燈隧道，還有高2丈4至2丈9的大士爺，為民眾祈福，歷年來超過1200個燈籠，自即日起至30日，每晚天色一暗就亮燈，一直到深夜12點，營造出的燈海隧道美景，吸引許多民眾打卡。

而仁德區公所配合新任市長、市議員、里長即將上任，也首度舉辦耶誕節活動，將防汛用的沙包變成素材，以1200個沙包堆疊出高約3米的沙包耶誕樹，預計22日晚上5時點燈，雖然目前還未完成，特殊的造型，也吸引不少民眾拍照。

代理區長黃素美說，用沙包堆疊主要是因為仁德許多地方是易淹水地區，防汛期的沙包安全存量為1萬1000包，平時存放在倉庫，以既有素材做成耶誕樹，也順便宣導防災及防汛沙包回收再利用的觀念。

22日也是冬至，當天將準備湯圓與民眾一起分享。

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