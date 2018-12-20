退伍役男躲不了... 簡訊、 FB、LINE發送教召令也算告知

2018-12-20 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕退伍役男最害怕收到教育召集令，常有無視教召令、拒絕入伍的情形，但退伍役男無視教召令是會被依法送辦，故「沒看到」、「沒收到」等理由變成常見的喊冤說詞，政府為了防止這類說詞泛濫，擬只要發送訊息成功就算有通知，看來教召令是逃不掉了。

綜合媒體報導，縱使當事人沒有從戶籍地收到教召令，未來只要以私訊、留言、LINE、電話簡訊等多種方法通知，就算被退伍役男「已讀不回」，也算有成功告知，避免民眾逃避教召，倘若仍躲避教召，會被以妨害兵役治罪條例法辦。

《ETtoday》報導，國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，為考量召集令經掛號郵遞、員警交付後，仍有未送達戶籍地的狀況，故由後備指揮部提供要召集的役男之名單，委託各電信業者於召集前約5日前協助發送「教召簡訊」，確保盡到通知義務。

據了解，依規定，退伍後8年內、以4次為限，且每次不超過20日政府可召集退伍役男回營訓練，目的是為了確保後備軍人的軍事技能。

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