竹市三級美術班首次聯展 「藝義非凡」巨城見

2018-12-20 15:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市三級美術班第一次！新竹市清華附小、建華國中及新竹女中77名美術班學生，今天首次開辦畫作聯展，在巨城購物中心2樓迴廊展出書法、水墨、西畫、水彩等8類77件作品，橫跨12學年的美術聯展，是竹市首次所有美術班學生的聯合創作發表，並以「藝義非凡」為主題，展期到明年元旦。

成立近40年的清華附小美術班，是竹市美術教育的啟蒙學校，此次有24名學生展出水彩、水墨等作品，相較國小的純真畫風，新竹女中美術班30名學生的技巧、畫風更臻成熟，已成為培育大專院校的藝術人才。

成立超過30年的建華國中美術班，以培養學生的創意及想像著稱，今年更將校園破損角落彩繪再造，吸引許多民眾前來拍照打卡，此次有23名學生展出8類作品。

建華國中學生莊川賡說，這是他第一次有作品參展，為這次美展，花許多時間準備，希望將最好的成果展現給大家。

主辦的建華國中校長黃信騰說，竹市有很強的美術能量，且有完整的三級美術教育，這群橫跨高國中小學的學生，透過創作，彼此交流、觀摩，對學生是最大的鼓舞。清華附小校長溫儀詩和新竹女中校長呂淑美也樂見學生的藝術創作被看見，邀請喜愛藝術民眾來巨城購物中心2樓觀賞，為學生加油打氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/