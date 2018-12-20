法商迪卡儂新竹旗鑑店今上樑 拚明年第一季底完工

2018-12-20 14:57

［記者洪美秀／新竹報導］全球第二大運動品牌法商迪卡儂台灣新竹旗鑑店今天舉行上樑儀式，由台灣迪卡儂執行長紀杰夫與新竹市副市長沈慧虹等人共同在樑上簽名註記，預計明年第一季底完工後就會擇期開幕，將提供新竹地區熱愛運動民眾更好的產品體驗新選擇。

新竹迪卡儂旗鑑店是迪卡儂在台灣第14家分店，投資超過5000萬元，將蓋擁有8000坪運動購物商場的運動旗鑑店，未來將提供150個工作機會，同時也有試用體驗空間，要帶給市民全新運動體驗。

新竹市副市長沈慧虹說，竹市不僅是全國創稅能力前3名縣市，所得及消費力都是全國第一，平均每個人1年的消費金額達104萬元，更是座最幸福的城市，也因為人口年輕，運動人口不少，迪卡儂的進駐，將帶動新竹地區新的運動風潮，也能提供戶外休閒運動更多選擇，市府樂見其成，也相信迪卡儂新竹旗鑑店在竹市開店，絕對會是生意人潮不斷。

沈慧虹說，竹市的工商業蓬勃發展，工商業銷售額連續3年都超過2兆元，排名非六都第一，可見新竹市是大竹竹苗區150萬人口的經濟核心與消費中心。過去1年，就有924家公司及1410家商號在竹市設立，市府將努力創造良好投資環境吸引企業進駐，也會專案列管重大投資案件，單一窗口解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度，創造最佳城市效益。

台灣迪卡儂執行長紀杰夫說，除台中市的旗鑑店，新竹市8000坪賣場空間，將媲美台中旗鑑店，有信心打造一個適合各年齡層需求的運動休閒空間，其中最棒的是產品試用體驗區，期許透過全新的消費體驗，打造屬於在地的運動用品，貼近市民的運動需求。

法商連鎖運動量販店「迪卡儂」是法國最大運動休閒量販店，更是全球第二大的運動休閒量飯店，6年前進駐台灣後，已開了13間分店，竹市是第14家分店，提供各種戶外運動、水上活動等商品，由於價格實惠，很受消費者喜愛。

台灣迪卡儂展店也看準竹科高消費力族群，量販店商場位在竹科附近的慈雲路上，鄰近美國好市多量販店，周邊交通便利，未來將提供9成自有品牌，和60多種運動項目、1000種運動用品，不管是水上、陸上等運動用品，預計明年第一季底啟用。

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