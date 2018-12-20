先就業再升學！竹市光復高中汽車科學生畢業起薪4萬

2018-12-20 16:22

［記者洪美秀／新竹報導］落實總統蔡英文鼓勵高職學生先就業再就學政策，新竹市光復高中汽修科學生彭康豪不僅以優異的汽車修護技術拿到全國技藝競賽汽車修護優勝，更被BMW新竹中鎂公司延攬就業，起薪3萬元起跳，加上政府的先就業每月補助1萬元，起薪已有4萬元，打破業界最高紀錄，也證明過去被稱為「黑手」的汽修科，已是產業界就業保證的「烏金」。

新竹市光復高中汽車科學生彭康豪與曾彥立2人今年參加全國中等學校技藝競賽汽車修護職種拿到優勝，是光復高中連續5年在此職種獲獎，學校扎實的訓練，已在汽車業界有口碑，包括豐田汽車及中鎂汽車等企業都已到學校找人，而彭康豪就選擇先就業，響應政府鼓勵高職學生先進入職場磨練的政策，確定畢業後就工作。

除彭康豪及曾彥立，汽車科學生陳威儒也在全國中等學校技藝競賽拿到噴漆職種優勝，家中經濟條件不差的陳威儒，原本父母不希望他從事汽車噴漆的工作，但陳威儒肯吃苦的個性，贏得父母的認同，更以優異成績獲得優勝獎，證明富二代也是能吃苦的。

因為噴漆需戴防毒面罩及全副武裝，還要忍受夏天噴漆室內高達50度的高溫，陳威儒一開始也有點受不了，但為加強練習，他每天除要調漆，還要練習噴漆技術，身材微胖的他，還要蹲著練習色漆的穩定度，雖吃足苦頭，卻很有成就感，陳威儒說，他會繼續升學，希望研究如何讓汽車噴漆更環保，減少噴漆工作者長期受粉塵及吸入有機溶劑造成的影響，讓汽車噴漆工作也能長長久久。

光復高中汽車科今年更引進要價85萬元、全新的電腦四輪定位設備，提供學生練習之用，已讓學生只要選擇汽車科，就能馬上就業的保證，更透過扎實的汽車修護訓練，減少學用落差，學生在汽車方面的訓練，已在汽車業者有很好的口碑。

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