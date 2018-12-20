南投跨年晚會 安心亞陪您跨年倒數迎新年

2018-12-20 15:07

〔記者張協昇／南投報導〕「2019南投閃耀新年心」跨年晚會，12月31日晚間7點將在南投縣立體育場舉行，南投副縣長陳正昇宣布晚會除邀請知名歌手孫盛希、陳思函、曾奕超、黃奕儒與台語天后向蕙玲輪番獻唱外，並由演歌雙棲女神安心亞壓軸演出，還將與全台海拔最高的清境跨年晚會活動現場連線倒數，並透過直播，讓所有民眾能夠一起歡樂迎新年。

南投縣文化局長林榮森表示，南投縣今年跨年晚會，將由幽默活潑的張立東及知名電台DJ咖啡糖賢齡攜手擔任晚會主持人，晚會除有知名歌手演出，也邀請南投在地表演團體打頭陣，分別是原住民好嗓音的「虹谷樂團」及擅長民謠曲風的「飛暘樂團」，另外還有南投在地知名舞團「李靜枝舞蹈團隊」，希望呈現南投的動靜之美；接著，由年輕世代喜愛的《夕陽武士》、《三十萬年老虎鉗》與金曲樂團《麋先生》帶領民眾一起搖滾南投動起來。

此外，晚會也穿插抽獎活動，獎項相當豐富，有iphone手機、50吋電視、大容量冰箱、空氣清淨機，並在會場周邊安排南投特色小吃與農特產品攤位，讓民眾除欣賞精彩表演，也有得吃、有得喝，並能幸運抽中獎品帶回家，揪縣民們徹夜狂歡到凌晨。

今天記者會現場，也請來將在晚會當天演出、由五月天力捧的歌壇新人黃奕儒深情獻唱宣傳，並由副縣長陳正昇帶領來賓進行2019南投閃耀新年心啟動儀式，歡迎民眾一起來南投參加跨年晚會，歡樂迎接2019年到來!

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