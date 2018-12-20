迎耶誕、元旦 台中花博推應景活動

2018-12-20 14:48

〔記者張菁雅／台中報導〕耶誕節及元旦即將到來，台中花博不同場館推出多項應景小活動，包括在后里森林園區發現館打卡按讚可獲得限量染木鉛筆、書籤、明信片等；外埔園區樂農館推出限時限量耶誕特調氣泡茶飲DIY，打卡還可兌換種子紙杯墊；到外埔園區智農館指定任務，還有機會抽中耶誕禮物iPhone XR等，讓民眾逛花博也能感受過節歡樂氣氛。

市府表示，25日耶誕節當天上午10時開始，民眾在后里森林園區發現館服務台出示臉書打卡按讚畫面後，即可獲得染木鉛筆及文學書籤組。12月29日至明年1月1日上午10時及下午2時，在發現館服務台出示臉書打卡按讚畫面，還可獲得限量明信片。

外埔園區樂農館將於24日、25日推出免費的耶誕特調氣泡茶飲DIY活動；另在12月31日及明年1月1日於樂農館完成指定打卡動作，憑打卡畫面至遊客中心服務台即可兌換種子紙杯墊1個，每日限量500個。

外埔園區智農館即日起至24日則推出留言抽獎活動，只要追蹤外埔園區臉書粉絲專頁，再公開分享指定抽獎貼文，並留言「想抽iPhone耶誕紅，就到花博逛智農」及標記3位好友，就有機會抽到iPhone XR，25日下午2時在臉書直播抽獎。智農館也在智農學堂推出耶誕翻糖創意蛋糕DIY活動，21至23日共有7場。

市府指出，外埔園區大愛環保科技人文館也將於23日配合耶誕節推出系列活動，包括環保手作DIY、耶誕廣場舞，遊客在現場若以直播、錄影或拍照上傳，並標記朋友打卡，大愛館將贈送環保小禮物。

另外，市府即日起至25日在后里、外埔、豐原園區也舉辦「耶誕同樂會」，遊客著耶誕裝扮，到園區逛好農市集，並至室內館服務台拍照，照片上傳台中花博好農市集粉絲專頁，即可獲贈好農市集專屬限量好禮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/