防堵非洲豬瘟 基隆唯一養豬戶加強防疫

2018-12-20 14:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕中國的非洲豬瘟疫情嚴峻，已有22個省分淪陷，基隆市動物保護防疫所今天到基隆唯一一間養豬戶確認防疫措施是否到位，包括消毒作業、煮熟廚餘等，所長陳瑞濱說，民眾若發現不明肉品，可以交到動保所集中檢驗銷毀，看到路邊有賣豬肉不明攤車也可以通報，查緝走私或違法屠宰，提供消費者更安全的保障。

陳瑞濱指出，基隆原本有2間養豬場，其中1間位於基隆與新北市界的養豬場，飼養650頭豬隻，因場主年事已高，已於今年夏天結束營業，目前僅剩位於基隆七堵區俊賢路的養豬場，今天是來確保養豬場是否有落實防疫作為，包括人員進出一定要穿戴防護衣、手套、口罩、鞋罩等進行消毒，餵食豬隻的廚餘，一定要加熱到90度以上，且要煮至少1個小時，才能確保安全。

「養豬不好賺，我們也很怕出事！」70多歲的養豬戶李榮宗說，兒女沒有要接班，他養了35頭豬，不是要賺錢，只是要活動筋骨，平時都有確實做好消毒、廚餘煮熟等工作，不出國、不與外人接觸，一出事賠光身家也還不完。

陳瑞濱表示，廚餘沒有煮熟殺死病毒一定會傳播出去，若非洲豬瘟入侵台灣，可能重演當年口蹄疫事件，產業損失慘重，為防堵疫情阻絕於境外，已緊急印製海報請里辦公處張貼，並請民政處通知新住民、陸配，加強宣導不要帶家鄉肉品來台灣。

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