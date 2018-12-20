紙箱迷宮週末現身淡水 闖關成功吃國產羊肉

2018-12-20 14:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內羊肉自給率目前僅9%，農委會趁著冬季許多民眾喜愛吃羊肉爐的時節，將在這個週末在淡水捷運站廣場打造巨型紙箱迷宮，希望藉由活動推廣國產羊肉，闖關成功還能兌換羊奶和羊肉堡。

入冬天氣微涼，又到了吃羊肉爐補冬的季節，農委會將從12月22日到23日上午10點到下午5點，在淡水捷運站12號廣場，舉辦「小羊趣冒險，野餐音樂會」，現場打造35公尺長、10公尺寬的巨型紙箱迷宮，希望讓親子同遊時，藉由闖關活動了解國產羊肉溯源制度和認識國產好羊標章，落實食農教育。

農委會指出，民眾通過迷宮闖關，就會獲得一張野餐玩樂卡，可以兌換羊奶和羊肉堡，每天限量750份，現場還有國產羊肉和羊奶廠商擺設攤位，推廣國產好羊產品，民眾逛攤位參加集點活動後，集滿10點還能換禮物，每日限量500份。

「愛台灣，吃羊肉喝羊乳選國產。」畜牧處長謝耀清今天出席記者會指出，目前台灣有1700多場養羊場，每年生產羊肉約1800多公噸，但是相較於進口量高達18000多公噸，國內羊肉自給率只有9%左右，進口羊肉雖然便宜，但是經過屠宰、包裝和運輸，至少3個月，經過冷凍解凍才能料理，不比國產羊肉新鮮，希望透過活動讓民眾了解國產羊肉的優點。

畜牧處表示，為了讓民眾安心選購國產羊肉，並與進口羊肉作出區隔，農委會近年來推動國產羊肉溯源制度，消費者可以用手機掃描國產羊肉溯源標示牌上的QR code，並輸入溯源碼，就可以取得羊肉生產資訊，包含羊隻供應人和屠宰場，農委會另一方面也輔導羊肉業者加入羊肉產銷履歷驗證，提升國產羊肉市場競爭力，讓消費者買的安心。

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