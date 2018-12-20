苗醫護理之家搓湯圓 替住院長輩添歲

2018-12-20 14:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕冬至將屆，衛福部苗栗醫院附設護理之家，今天安排搓湯圓及米食烹煮、KTV歡唱等活動，喚起長者年輕時的回憶，並同享搓湯圓及品嚐古早味客家湯圓的樂趣，也象徵替長輩添歲，也祝福他們健康、快樂。

22日為冬至，傳統家戶都會吃湯圓添歲，部立苗栗醫院附設護理之家，於今天在護理之家交誼廳，安排搓湯圓及米食烹煮、KTV歡唱等活動，邀請苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，陪同長輩搓湯圓，喚起長者年輕時的回憶，並同享搓湯圓及品嚐古早味客家湯圓的樂趣，會場歡笑聲不斷。

此外，院方考量部份住民個別狀況不同，護理之家也特別準備不同料理的麻油麵線蛋，提供給吞嚥能力較差住民享用，讓每位住民，都可以享受到暖胃美食。

苗醫院長許振榮表示，感謝全體醫護同仁、照顧服務員及志工們，總是能發揮大愛精神，將護理之家的住民，視為家人、長輩，真心默默地付出，也和常來探視陪伴的家屬，有良好溝通、互動之情誼，非常難得。

許振榮也與鄧桂菊等人一起分送醫院準備的毛毯禮品，祝福長者們可以平安健康度過寒冬。

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