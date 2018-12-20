邀民眾迎耶誕 台中願景館23日特別開館

2018-12-20 14:11

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓1樓的台中願景館，平時開館時間為週一至週五，為迎接耶誕節，23日上午10時至下午4時特別開館，推出趣味小遊戲，並贈送耶誕小禮物給參觀民眾，服務台還有小卡，讓大家寫下對台中的期許及2019新年願望。

市府新聞局表示，台中願景館是市府團隊的精心傑作，內規劃「願景」、「歷史」、「城事」、「生活」4大主題區，翻轉過往傳統簡報、一般影片介紹方式，改以整合影、音、圖，透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，以及AR、VR體驗及光雕展示等，運用智慧敘事的創新方式呈現城市之美。

台中願景館內的5D劇場，平時必須團體預約才可搭乘，23日當天特別開放民眾現場排隊，只要身高滿120公分、身體健康無心血管疾病者，就可排隊搭乘，每半小時撥放1場。

此外，當天館內也準備耶誕小禮送給參觀民眾，新聞局說，只要專心聆聽導覽、並在離開前到服務台接受志工的挑戰，即可獲得耶誕小禮，數量有限，想挑戰的民眾動作要快。

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