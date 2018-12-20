桃園鵝場爆發禽流感 撲殺1169隻鵝

2018-12-20 13:51

［記者許倬勛／桃園報導］又爆發禽流感疫情！繼彰化縣傳出土雞染禽流感後，桃市平鎮區鵝場也傳出案例，確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感，已由市府動物保護處啟動標準作業程序執行撲殺1169隻鵝，並完成場區清潔與消毒，周邊半徑3公里內執行臨床訪視及監控，防範疫情擴大；另動保處呼籲養禽業者自主控管，若有異常要立即通報，以利即時送驗，如確診須依標準防疫程序，啟動後續作業。

市府動保處長陳英豪表示，該鵝場於17日主動通報，有20、30隻鵝隻倒地，明顯異常死亡，獲報後隨即派員勘查，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，並對該場進行動物移動管制，而死亡鵝隻檢體結果出爐，確診為H5N2亞型高病原性禽流感，同時進行該區域環境消毒。

陳英豪也呼籲養禽業者加強人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

動保處說，確診後已完成1169隻撲殺作業，並完成場區清潔及消毒工作，並針對鵝場周邊半徑1公里內2家養禽戶加強採樣檢測送驗，另對周邊半徑3公里內3家養禽場執行3個月臨床檢查訪視及監控，以掌握病原有無擴大。

動保處也提醒業者，若發現家禽不明原因死亡，或有飲水、攝食、產蛋率異常下降等情形，請立即通報動保處即時處理，並配合必要採樣監測工作，共同防杜疫情發生，確保產業生產安全與永續發展。

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