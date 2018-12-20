涉違規製造 、產品登錄不實 中市府開罰2食品公司

2018-12-20 13:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市食安處昨接獲檢舉查獲大里的寶饌、友齊食品公司，在「非登不可」資料登錄不實，規避源頭管理，且現場骯髒、有病媒出沒痕跡、食品添加物未依規管理等環境缺失，違反食安法，另還涉違建、無消防設施、雇用非法外勞、勞工未納保、違法排放廢水部分，也由各局處依法查處。

食安處衛生稽查組長陳志銘指出，寶饌為水產加工廠、友齊是冷凍食品調理加工廠，兩家互為對方加工，卻未依規在「非登不可」登錄代工資訊，涉嫌規避源頭管理，將依食安法開罰3至3百萬。

寶饌有廠登卻未依規設置衛生管理人員，稽查衛生環境部分，加工區積塵、天花板及牆壁缺損、病媒出沒痕跡、作業區未有效區隔、部分從業人員無合格體檢報告、未張貼相關醒語、表單紀錄不確實等相關缺失，也將依法開罰

友齊做食品加工卻未工廠登記，公司部分產品標示有「本公司榮獲HACCP及ISO雙驗證」，但實無認證，另有部分產品未標示全成份原料，都各依食安法開罰3至3百萬，同時也查獲貯存逾期的調味品。

友齊現場衛生環境也違規，地面積水、排水溝髒汙、發現病媒出沒痕跡、掃具及清潔劑未專區放置、食品添加物未依規管理等缺失，食安處開出2週內限期改善，否則也依食安法開罰6萬至2億元，另涉違建、無消防設施、雇用非法外勞、勞工未納保、違法排放廢水部分，陳志銘說，事涉不同權責機關，已由各局處單位稽查辦理。

食安處呼籲，食品業者於開始營業前，應依「食品業者登錄辦法」詳實上網登錄，內容如有變更，應自事實發生之日起30日內，申請變更登錄；產品外標示不得有不實、誇張或易生誤解情事，成分內如有2種以上的食品添加物，應分別標示；不得有製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列逾有效日期的食品及其原料。

若有查獲上述違規行為，最重可依食安法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，籲請業者配合遵守；也提醒民眾購買市售冷凍調理食品，應注意陳列環境及製作場所的衛生，並注意包裝標示資訊，確保自身健康，未來將持續加強源頭廠商及市場端的衛生管理，民眾若有任何食品安全衛生問題，可洽台中市食安處 04-22220655。

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