蘭陽溪口現豬屍 綠委示警：嚴防中國沿海拋病死豬漂流台灣

2018-12-20 13:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，宜蘭沿海日前發現豬隻屍體，多位民進黨立委今召開記者會，要求加強全國防疫。民進黨立委劉建國表示，非洲豬瘟目前已經蔓延到中國沿海，農委會應防範船隻或中國沿海城市企圖將病死豬丟入海中，藉洋流漂流到台灣；劉建國並呼籲，非洲豬瘟災害應變中心應提升到國安層級。

民進黨立委劉建國、洪宗熠、鍾孔炤、陳曼麗今召開記者會，關心非洲豬瘟防疫情況。

劉建國表示，行政院召開非洲豬瘟災害應變中心的隔天，宜蘭沿海就出現斃死豬，宜蘭防疫所原本要現場掩埋，但考量缺乏現場掩埋機制，決定帶回焚化，不過農委會卻主張就地掩埋，出現中央地方不同調的情況。劉建國說，這麼簡單的SOP訊息流通都不清楚，讓他與其他立委很擔憂。

劉建國說，雖然這隻斃死豬已經確認沒有非洲豬瘟病毒，但農委會至今無法掌握這頭豬隻的飼主，加上非洲豬瘟已經蔓延至中國沿海，若中國沿海城市船隻將死豬直接海拋、漂進台灣，恐造成防疫大漏洞。

農委會防檢局主秘鄭純彬表示，該頭斃死豬檢驗結果為陰性，是宜蘭養豬戶所丟出，已經開始尋找飼主。針對邊境問題，防檢於與海關、移民署等單位，已對中國班機加強查驗，入境通道上也設置棄置統，將肉品集中後焚毀，不會讓肉製品流入國內。

關務署組長陳木生則說，旅客的隨身行李抽檢率已經提高，國際快遞或郵包也都會百分之百經過X光機。

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