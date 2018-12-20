台南新局新氣象 市政府官網改版今上線

2018-12-20 13:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕與時俱進的網站瀏覽趨勢，採用手機及平板瀏覽網站已成主流，台南市政府全球資訊網新改版，今（20）日正式上線，採用最新響應式網頁設計，讓民眾無論使用任何載具瀏覽均有一致性的視覺呈現及資訊量，更便於獲取各項市政訊息，成了將於25日登場的新市長就職典禮「台南小內閣」新氣象首發禮炮！

不同於以往政府機關網站在首頁置放大量的市政資訊，南市政府新官網重新規劃以民眾為優先的資訊佈局，將民眾最常使用的互動服務及功能置於更顯著位置，並在首頁上減少過多的資訊量及分散於各網頁的網站連結而收納於新設的「主題服務」專區，引導民眾更便捷取得需要的資訊。

另外，整體網站風貌穿插具代表南市人文及藝術的插圖元素，並配上象徵溫度與熱情的溫暖色系，藉由視覺呈現出民間傳統的精神、生態保育等重要文化起源，讓民眾更能感受台南的在地文化以及熱情。

南市研考會趙卿惠主委表示，科技不斷的更新，社會也持續在演進，政府部門所提供的服務也必需隨著時勢調整與跟進，而在改變的同時，除了保有傳統目的，更必須用民眾的角度來檢視結果，畢竟政府部門最重要的本質就是「為民服務」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/