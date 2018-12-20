台灣燈會 屏東竹田鄉花燈「百年車站」亮相

2018-12-20 12:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東，全縣33個鄉鎮陸續投入在地特色花燈製作，竹田鄉的竹田火車站明年適逢啟用100年，鄉公所特別以竹田車站為主題，今天花燈在鄉內亮相，吸引地方民眾搶拍。

竹田鄉鄉長傅民雄說，台灣燈會邁入第30屆，是一個里程碑，而明年適逢竹田車站啟用百年，因此這次花燈以車站為主題，並邀請在地業者發揮創意，彰顯地方特色，期待讓國內外遊客驚艷。

竹田鄉花燈由天使農業科技有限公司統籌，並有雪花子文創工作室潘雪華、泥牛堂設計師蔡佑鑫、智慧菓科技有限公司負責人廖柏瑋等人共同設計。

花燈統籌設計者、天使公司負責人陳宏志說，竹田有百年車站，近年更連續3屆結合車站元素舉辦竹田動漫祭，因此有了人氣滿點的虛擬代言人「害羞的小竹」，這次花燈除了以車站為主題，也特別設計會翩翩起舞的小竹造型花燈，並融入竹田鄉的特色，包括花卉、頓物牛、客家竹門簾、檳榔扇、檸檬等，希望讓國內外遊客可以透過花燈，一窺竹田鄉豐富人文風情及農特產品。

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