台中花博數位專輯上線 收錄多位知名歌手創作

2018-12-20 12:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府即將推出台中花博數位專輯，除收錄曾獲金曲最佳作詞、作曲的創作歌手吳青峰作品，還邀知名音樂創作人林強、金曲最佳樂團麋先生、董事長助陣，獨立音樂歌手吳志寧、滅火器主唱楊大正也獻聲演唱。其中，歌曲《請聽》、《做花來種田》已經發表，完整專輯將在明年1月數位上架。

台中花博發言人黃意涵表示，花博數位專輯共收錄7首歌曲，包括台中花博推廣大使吳青峰為花博量身打造的主題曲《請聽》、董事長樂團為花博倒數365天活動創作的主題曲《做花來種田》等2首歌曲已經發表，還有全新創作的《花開台中城》、《山櫻花》、《聲音》，其中，《花開台中城》將有國語、台語及客語3個版本，完整專輯將於明年1月數位上架。

《花開台中城》由林強作曲，3個版本在編曲上呈現不同風格，國語及台語版由林強填詞，客語版則邀請客家歌謠歌后羅茵茵填詞，歌詞都加入許多台中元素，如綠川、台中花博吉祥物石虎等。國語、台語及客語版本分別由吳志寧、楊大正、羅茵茵演唱。

《山櫻花》則邀請台中在地素人獨立樂團「業務員Sales樂團」擔任創作演唱。《聲音》由曾獲金曲獎最佳樂團獎的麋先生演唱，主唱吳聖皓為《聲音》編寫詞曲，歌詞提醒現代人用心傾聽身邊的人事物所要傳達的一切訊息。

黃意涵指出，花博數位專輯中，目前已可聽到《請聽》與《做花來種田》，《花開台中城》國語版預計12月底上架，其他包括《花開台中城》台語、客語版本、《山櫻花》與《聲音》都將在明年1月中旬登場。

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