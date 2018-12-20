提升水域搜救技能 竹市20名消防員取得初期潛水員證照

2018-12-20 12:59

〔記者王駿杰／竹市報導〕為了有效執行救溺及搜救任務，新竹市消防局特別挑選南寮、朝山、竹光、明湖等分隊共20名消防員，南下屏東縣墾丁海域進行潛水初訓，強化消防人員潛水技能及開放水域人命搜救能力；今天傳來捷報，20人全數通過測驗，取得初期潛水員證照。

訓練學員中，以竹光分隊、40歲的邱義臺年紀最大，他說，每天從上午8點到晚上9點進行不間斷訓練，對體力是一大考驗，潛水十米深看似容易，但身上除要背著比消防衣帽鞋加空氣呼吸器還重的裝備，還要加上體重十分之一的鉛塊才能下潛，需反覆練習才能逐漸熟悉上手。

消防局長李世恭指出，本次訓練課程特別聘請取得內政部消防署及美國ERDI潛水組織｢公共安全潛水｣雙重認證的教練楊政佳擔任授課總教官，規劃在墾丁具有十公尺深度的標準潛水訓練池進行訓練，課程包含｢潛水理論課程｣、｢潛伴制度和分配｣、｢水下溝通（手勢複習）｣、｢潛水裝備保養及故障排除｣、｢公共安全潛水概論｣及｢開放水域潛水訓練｣等。

李世恭說，市長林智堅2年前向中央爭取經費137萬，配合市府編列款，購買10套乾式防寒衣潛水裝備及30套水域救援個人裝備來保障消防人員出勤安全，消防局也會持續加強訓練，提升各種水域搜救技能，增加救援能量。

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