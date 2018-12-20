土城醫院上樑 預計2019年底營運

2018-12-20 12:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城醫院完成主體結構，新北市長朱立倫今天主持上樑儀式。衛生局表示，未來土城醫院為地下3層、地上15層，總床數1058床位的區域級教學醫院，採BOT方式由長庚醫院興建並提供醫療服務，預計2019年底營運，服務周遭120萬市民。

土城醫院位在金城路段，總樓地板面積4萬1996坪，採用綠建築標準設計。長庚醫院表示，醫院將設置499床一般病床、護理之家200床及特殊病床，共計1058床，營運第一年將設置內、外、婦、兒等39個醫務專科。

朱立倫提起過去新北市醫療資源缺乏，在2011年上任時，市民平均每萬人口只有15床急性一般病房，土城區更僅有6.5床，遠低於35床的標準，因此提出施政旗艦計畫，從2012年醫院籌設計畫、都市計畫變更與用地取得。

朱立倫也說，土城醫院曾面臨斬龍山文化遺址搶救、疊葬遷移及水土保持，最終在2014年和長庚醫療簽約，總投資達67億元，更是國內繼雙和醫院、台南市立安南醫院的第3家BOT醫院。

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