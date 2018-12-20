推動6年 台南新化果菜市場遷建工程動土

2018-12-20 12:47

〔記者劉婉君／台南報導〕推動6年的新化果菜市場遷建工程，今天上午動土，斥資5.39億元，預計109年底完工啟用。

台南市農業年產值623.8億元，為全國第3，因應現有台南新化果菜市場空間不敷使用等問題，市府農業局於2013年起推動遷建計畫，選定在市道南175線道旁的新址，鄰近國3、國8及台20線，預定明年初開工，工期600日曆天，正式啟用後將成為南台灣重要果菜批發市場。

新址用地面積8公頃，主要工程包括交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場、緩衝綠帶及附屬設施等。

其中交易場設計長128.2公尺、寬79.6公尺，平均高約9公尺，屋頂為曲線造型的綠色建築。停車場可容納小客車577輛、大客車13輛，聯結車10輛、堆高機32輛、機車300輛，可解決噪音、停車空間不足，交通壅塞及環境清潔等問題。

農業局表示，新場將是結合資訊化及新型拍賣設備、太陽能的綠色環保市場，建置冷藏設施，並透過BOT促參招商由民間營運，預計減省公帑4000萬元以上，未來將以拍賣為主、議價為輔，及青果為主、蔬菜為輔兩主軸，以提升未來市場競爭力。

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