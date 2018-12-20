六輕申請成為環教設施 環團：污染嫌疑人的漂綠工具

2018-12-20 12:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕六輕申請成為「環境教育設施場所」今於環保署進行審查，由多個環團組成的「公民監督六輕促進環境權行動平台」，在會前就聚集環保署前，稱六輕不僅衝擊環境、造成農漁損害，近8年來還遭裁罰超過1000次，質疑這只是污染嫌疑人的「漂綠工具」，呼籲國家不應該為台塑背書。

雲林麥寮六輕工業區對環境影響問題，一直都是各方關注焦點，雖然多年來環團質疑不斷，但台塑對外解釋已做好環保工作，今年更進一步申請六輕為「環境教育設施場所」。前次審查時扣除2名委員未回覆意見，有4名委員贊成、10名反對，7名認為補正再審，最後裁定補正再審，今天再續行審查。

公民監督六輕促進環境權行動平台成員高舉「荒謬環教、漂綠六輕」等語，要求環保署不應通過此項申請，否則會讓公眾誤以為台塑六輕是國家認證綠色廠區，成為污染嫌疑者的漂綠工具。

環境法律人協會研究專員謝蓓宜表示，環境教育設施場所是國民建立對整體環境認知的重要教學場域，政府機關應該要有清楚的認知，哪些人才有權利去詮釋環境保護，不該隨企業起舞。而做好環保措施降低污染，是企業基本社會責任，不該從其他管道督促實踐，從六輕所擬教案，明顯看出漂綠意圖。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，六輕避談填海造陸對沿海生態圈和漁民衝擊，僅提當地生物會因此直接消失，也未提及填海造陸後，已使彰化外海及潮間帶發生嚴重漂沙問題，間接影響沿海牡蠣養殖及地形地貌。她也帶來當地栽種花生，外殼充滿一層灰，裡面的果實有許多也都不能用，其他如高麗菜、西瓜，也都有歉收或生長不佳的狀況。

綠色公民行動聯盟研究元吳虹文則批評，六輕利用法規漏洞，用「污染源暫停運轉」或「監測設備維修」等各種理由，掩蓋大量超標數據，規避裁罰，從2010年到現在，有高達1254次違反環保法規的裁處紀錄，根本沒資格談環境教育。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/