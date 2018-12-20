AirAsia台北─名古屋航線24日開賣 破盤機票「百元有找」

2018-12-20 12:16

〔記者陳宜加／台北報導〕AirAsia本月預告，即將開啟台灣出發的首條日本航線台北─名古屋，今天正式宣布，12月24日中午起開賣，並祭出破盤優惠價99元起，且每天1班天天直飛。亞航行銷業務總經理陳長星表示，亞航重視台灣市場，也觀察台灣人喜愛前往日本旅遊，明年也將開航大阪，也將極具競爭力。

亞航表示，2015年向日本政府申請成立日亞航，並以名古屋中部機場為基地，經過2年多籌備，去年10月開啟首條國內航線名古屋─新千歲，每天往返6個航班；而日亞航首條國際航線即相中台灣，明年2月1日開航台北─名古屋。

根據亞航規劃，名古屋航線將於12月24日中午12點起開賣，祭出破盤開賣優惠，單程未稅99元起。航班時間為當地時間上午7點55分起飛、上午10點40分抵達台北；回程則於11點40分起飛、當地時間3點10分抵達名古屋。

陳長星表示，觀察台灣人赴日熱度不減，每年以7％速度成長，今年已超過400萬人次；而多數初次造訪日本的旅客，仍選擇東京、大阪等主要城市，但名古屋身為日本第三大城市、也是著名古都，可以深度體驗日本當地歷史與文化。

目前亞航共8條從台灣出發的航線，包括台北、高雄─吉隆坡、台北─沙巴、馬尼拉、宿霧、克拉克；今年10月並首航台北─清邁、高雄─馬尼拉，台北─大阪也將於明年1月底首航；其中，清邁平均載客率高達8、9成，市場反應佳。

日亞航執行長Jenny Wakana表示，亞航在台灣市場已耕耘多年，也累積很多忠誠客戶，亞航也持續開發創新產品；亞航優勢在於密集而綿密的飛行網絡，目前可說是亞洲最大低成本航空，旅客可以前往東北亞、東南亞、澳洲、印度等。

陳長星說，亞航2009年進軍台灣市場，明年即將屆滿10年，從最早馬來西亞、菲律賓，至今飛往泰國、日本航線，消費者接受度均高，未來將有更多新航線。

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